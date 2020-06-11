Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı
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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandıADANA'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı
11.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:02

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı

ADANA'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana Otogarı'na gelen yolcu otobüsünde, uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen polis, otobüste yaptığı aramada, bagajdaki bir sırt çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen çantanın sahibi Zelal A. (23) ile Veysel İ. (20) gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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