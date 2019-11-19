Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)
Olay yeri Kaza yapan araçlar Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
19.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:55
Olay yeri
Kaza yapan araçlar
Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)