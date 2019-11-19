Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)
Haberler » Güncel » Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) - Haber

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)

Olay yeri Kaza yapan araçlar Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

19.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:55

Olay yeri
Kaza yapan araçlar
Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et