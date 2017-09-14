Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun'dan Rize yönüne giden Sinan Telci (48) yönetimindeki 34 BN 6268 plakalı otobüs, Ünye Sahil Yolu Yüceler Mahallesi mevkisindeki cezaevi sapağında ana yola çıkan Celal Yaprak'ın (63) kullandığı 52 HE 024 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Emine Yıldız (64), Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Celal Yaprak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.