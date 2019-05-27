Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü turizmci Taner Karlı (38), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü turizmci Taner Karlı (38), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Yusuf T.'nin (55) kullandığı 01 UB 777 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ile Taner Karlı yönetimindeki 07 NMV 04 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karlı, ağır yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Karlı, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Karlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası, turizmci Taner Karlı'nın cenazesi, Demirtaş Mahallesi'nde toprağa verildi. Otobüs sürücüsü Yusuf T. ise gözaltına alındı.
- Antalya
Kaza, sabah saatlerinde, Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Yusuf T.'nin (55) kullandığı 01 UB 777 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ile Taner Karlı yönetimindeki 07 NMV 04 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karlı, ağır yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Karlı, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Karlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası, turizmci Taner Karlı'nın cenazesi, Demirtaş Mahallesi'nde toprağa verildi. Otobüs sürücüsü Yusuf T. ise gözaltına alındı.
- Antalya
Kaynak: DHA
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