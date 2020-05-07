Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
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Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
07.05.2020 00:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:49

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu otobüsü ile çarpışarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolcu otobüsü ile çarpışarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'ten Ankara'ya giden Muhammet Korkan yönetimindeki 34 BK 6772 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde ilerleyen  Burcu Yiğit'in (22) kullandığı 46 AU 427 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Burcu  Yiğit'i KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Burcu Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüs şoförü Muhammet Korkan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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