Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Antalya Kaş seferini yapan Ayhan E., idaresindeki 41 LD 051 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 78'inci kilometresi Sandıklı Alamescit köyü yakınlarında Aynur Çelik (31) idaresindeki 03 AAB 390 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Aynur Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hayatını kaybeden Çelik'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüste bulunan yolcular ise başka bir otobüse nakledilerek yoluna devam etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA