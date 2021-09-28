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AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Hüdaverdi Nigar yönetimindeki 41 PK 050 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Dempaş Kavşağı'nda Değer Çakır idaresindeki 03 VK 914 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Çakır, 112 Acil servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir araçla yollarına devam etti.

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsüyle çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
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