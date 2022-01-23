Yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarptığı kazada 12 kişi yaralandı - Haberler
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Yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarptığı kazada 12 kişi yaralandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da, yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarpması sonucu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Amasya'da, yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarpması sonucu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Adıyaman'dan Giresun'a giden Emrah Kızılay yönetimindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, kent merkezinde DSİ Kavşağı mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayarak yol kenarındaki levhalara çarptı.

Kazada hafif yaralanan 12 kişi, ambulans ve itfaiyeye ait araçlarla hastaneye kaldırıldı.

???????Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün yol kenarındaki levhalara çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Giresun, Amasya, Emrah, Güncel, Haber

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