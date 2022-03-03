Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu (2) - Haberler

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Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu (2)

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
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Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin durduğu otobüste, narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada 235 paket halinde 126 kilo eroin ele geçirilmesi ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin durduğu otobüste, narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada 235 paket halinde 126 kilo eroin ele geçirilmesi ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kocaeli, Eroin, Güncel, Haberler

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