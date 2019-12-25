Yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı
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Yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.

25.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:03
Yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı

'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı
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