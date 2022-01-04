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Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kavşaktan geçmeyen çalışan otomobil, yolcu otobüsünün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kavşaktan geçmeyen çalışan otomobil, yolcu otobüsünün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı Mercedes marka otobüs, kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Tayfun D. idaresindeki 78 AAH 786 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, metrelerce sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tayfun D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kara yolundaki araç trafiğinin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı

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