Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin, kavşaktan dönerken yolcu otobüsünün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin, kavşaktan dönerken yolcu otobüsünün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Selim T. yönetimindeki 28 TR 416 plakalı Mercedes marka otobüs, Tayfun D. idaresindeki 78 AAH 786 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü Tayfun D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntüde, kavşaktan dönen otomobilin, otobüsün çarpması neticesinde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

(Hasan Ay/İHA)

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil hurdaya döndü

Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title