Yolcu Otobüsünün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Yolcu Otobüsünün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.

Yolcu Otobüsünün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar yanı Ankara Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Giresun'a giden Kenan K.(53) idaresindeki 34 FA 5057 plakalı yolcu otobüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Bahtiyar Topçu'ya (24) çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahtiyar Topçu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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