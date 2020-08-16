Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu
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Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu

Artvin'den Ağrı yönüne giden yolcu otobüsü, yola çıkan boz ayıya çarptı.

Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu
16.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:39

Artvin'den Ağrı yönüne giden yolcu otobüsü, yola çıkan boz ayıya çarptı. Kazada otobüste maddi hasar meydana gelirken, boz ayı öldü.Artvin'den Ağrı yönüne giden 34 FZ 5663 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken Bayburt'un Kop köyü yakınlarında yola çıkan boz ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste maddi hasar meydana gelirken, boz ayı ise olay yerinde öldü. Otobüsü sağa çeken sürücü, "Birden karşımıza çıktı, duramadık" dedi. Boz ayı, ihbar üzerine gelen karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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