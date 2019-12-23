Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi - Haberler

Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.

23.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:34
Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi

'da ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Aralık günü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van-Erciş kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 28 plakalı yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da katıldığı detaylı aramada, bagaj tabanına zulalanmış vaziyette 182 paket halinde toplam 91 kilo 915 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., T.B. ve M.Ç. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler