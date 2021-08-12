YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Adnan Can kazada yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Adnan Can kazada yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 karayolunda meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne doğru giden Adnan Can yönetimindeki 35 KH 1925 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen 21 BN 767 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarparak kontrolden çıktı. Yaklaşık 40 metre mesafede durabilen otomobilin sürücüsü Can, aracında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Adnan Can, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Adnan Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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