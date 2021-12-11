Yolcu otobüsüne bir saat rötar yaptıran operasyon - Haberler
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Yolcu otobüsüne bir saat rötar yaptıran operasyon

Yolcu otobüsüne bir saat rötar yaptıran operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da otobüsün arka tekerinin arasına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

BURSA (İHA) - Bursa'da otobüsün arka tekerinin arasına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 1 saat rötar yapmak zorunda kalan otobüsün yolcuları sabırla kedinin çıkarılmasını bekledi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bulunan şehirler arası yolculuk yapan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 seferini yapacak otobüsün şoförü arka lastiklerinin arasına kedinin girdiğini fark etti. Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan otobüs şoförü itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Lastiklerin arasında bulunan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılarak kurtarıldı. Bu sırada rötar yapan otobüsün yolcuları sabırla kedinin çıkarılmasını bekledi. Bazıları ise ekiplere yardımda bulundu.

Kedinin çıkarılmasının ardından otobüs seferine devam etti. - BURSA

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