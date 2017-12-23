Yolcu Otobüsünden Kaçak Sigara Cıktı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünden 5 bin 960 paket kaçak sigara çıktı.



Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 22 Aralık günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen yol kontrolü arama-tarama faaliyetleri neticesinde bir yolcu otobüsünde yolcu koltukları ve basamaklarının altına zulalanmış vaziyette yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 bin 960 paket sigara ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - MARDİN