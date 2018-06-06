Yolcu Otobüsünden İnerken Uyuşturucu Haplarla Yakalandı

Samsun'da narkotik polisi yaptıkları çalışma sonucu 1 kişiyi yolcu otobüsünden inerken uyuşturucu özelliği bulunan haplarla yakaladı. Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Nuh Y. ile Yusuf Y.'nin yüklü miktarda 'Lryica' adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaçları Samsun'a getirip piyasaya sürecekleri bilgisi aldı. Narkotik polisi yaptıkları çalışma sonucu Ankara yolu üzerinde Sinop yol ayrımında yolcu otobüsünden inen Yusuf Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Y.'nin elindeki poşette yapılan aramada 782 kapsül 'Lyrica' isimli kapsül şeklinde hap ele geçti. Olayla ilgili Yusuf Y. ve Nuh Y. gözaltına alındı.

Narkotik Şubesindeki sorguları tamamlanan Nuh Y. ve Yusuf Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN