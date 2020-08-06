Yolcu otobüsünden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Sakarya'da yolcu otobüsünden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Sakarya'da yolcu otobüsünden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den İstanbul'a seyreden 22 BG 700 plakalı yolcu otobüsü, D-650 kar ayolu Geyve ilçesi Alifuatpaşa mevkisindeki bir tesiste mola verdi.

Bazı eşyalarının olmadığını fark eden yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede bir yolcunun durumundan ve yürüyüşünden şüphelenerek üst araması yaptı. Aramada, şüphelinin üzerinden diğer yolculara ait bazı eşyalarla, ayakkabısının içerisinden cep telefonu çıktı.

Gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA