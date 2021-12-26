Yolcu otobüsündeki valizden 1 kilo 25 gram esrar çıktı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğu illerinden Manavgat'a otobüs ile 1 kilo 825 gram uyuşturucu madde getiren şahıs, otogarda yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Aralık Cuma günü Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde M.Ş.D. isimli şahsın doğu illerinden Manavgat'a otobüs ile uyuşturucu madde getirebileceği ihbarı alındı. Şahıs, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Polisi tarafından takibe alınarak çalışma sonucunda Manavgat otogarına indiği esnada yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda şahsın üzerinde ve yanında bulunan eşyalarda detaylı arama yapıldı. Narkotik K-9 Köpeği Pars'ın şahsın yanında getirdiği lacivert renkli valize tepki vermesi üzerine valiz incelendi ve içerisinde streç poşete sarılı vaziyette ağırlığı 1 kilo 825 gram gelen esrar maddesi ele geçirildi. M.Ş.D. İsimli şahsa, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama "suçundan adli işlem yapıldı. 25 Aralık Cuma günü adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA