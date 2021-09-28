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Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde narkotik köpeği ile bir otobüste yapılan aramada, valiz içinde 860 gram esrar maddesi ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde narkotik köpeği ile bir otobüste yapılan aramada, valiz içinde 860 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Güney Sabit yol kontrol noktasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri denetimlerini sürdürdü. Ekipler narkotik köpeği ile bir otobüste yaptıkları aramada valiz içine gizlenmiş yaklaşık 860 gram kubar esrar ele geçirdi. Valizin sahibi H.A. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan narkotik köpeğinin otobüs bagajında yaptığı arama ve şüpheli valize verdiği tepkiler ekiplerin kamerasına yansıdı. - ANTALYA

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Haber: Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Haberler
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