Yolcu Otobüsündeki Uyuşturucuyu "Atik" Buldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 465 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunun Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde yaptıkları yol kontrol ve arama faaliyetinde, Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği "Atik"in de katılımıyla otobüsün bagaj kısmındaki aramada, bir yolcuya ait valiz içerisine gizlenmiş 3 kilo 465 gram kubar esrar bulundu.

Valizin sahibi yolcu gözaltına alındı.