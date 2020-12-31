Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı
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Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı

31.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:51
Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kilo 100 gram bonzai ile 1 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kilo 100 gram bonzai ile 1 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli, 3 kilo 100 gram bonzai ile yakalandı. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polislerin kent girişinde durdurduğu bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ise peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi. Bidonun sahibi yolcu, gözaltına aldı. 


Yolcu otobüsündeki peynir bidonundan 1 kilo esrar çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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