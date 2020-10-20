Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı
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Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı

20.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:56
Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı

MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun yanında bulunan oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun yanında bulunan oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada, bir yolcunun yanındaki oyuncak ayının içinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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