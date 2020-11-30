Yolcu otobüsündeki gizli bölmeden 87 kilo 150 gram eroin çıktı

Yolcu otobüsündeki gizli bölmeden 87 kilo 150 gram eroin çıktı Narkotik köpeği Alfa'nın hassas burnu uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi İzmit TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik ekiplerince yapılan aramada, aracın zemin döşemesine zulalanmış halde 87 kilo 150 gram eroin...

Yolcu otobüsündeki gizli bölmeden 87 kilo 150 gram eroin çıktı

Narkotik köpeği Alfa'nın hassas burnu uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

KOCAELİ - İzmit TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik ekiplerince yapılan aramada, aracın zemin döşemesine zulalanmış halde 87 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda şüpheli bir yolcu otobüsünü durduran Narkotik ekipleri araçta arama başlattı. Narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramalarda, köpeğin otobüsünün zemin döşemesine yoğunlaşması sonrasında polis ekipleri zemini kaldırarak inceleme yaptı. Zemini kaldıran polis ekipleri, iç zemin ile bagaj kısmını ayıran bölmeye yapılan gizli bölme içerisine zulalanmış halde 87 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Olayın ardından yolcu otobüsü emniyet otoparkına çekilirken olayla ilgili 7 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK