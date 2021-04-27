Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
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Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | 3. Sayfa

Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı Gaziantep'te yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırının içerisinde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırının içerisinde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisinin almasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şehre girmek üzere olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bir yolcuya ait olan elektrikli fırın içerisine gizlenmiş 6 kilo bonzai madde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı
Yolcu otobüsündeki fırının içinden 6 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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