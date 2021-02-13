Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
13.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:18
Mersin'in Silifke ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, üst aramasında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, üst aramasında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Silifke kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Otobüsteki H.S ve M.B'ye üst araması yapan ekipler, 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheli H.S. ve M.B gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya