Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı
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Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

13.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:18
Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, üst aramasında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, üst aramasında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Silifke kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki H.S ve M.B'ye üst araması yapan ekipler, 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli H.S. ve M.B gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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