Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
05.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:38
Kırşehir'de durdurulan yolcu otobüsünde, üst araması ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de durdurulan yolcu otobüsünde, üst araması ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Ankara-Kayseri kara yolunda kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, Malatya plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsteki yolcu M.A'nın üstünde ve çantasında arama yapan ekipler, 301 gram metamfetamin ve 2 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız