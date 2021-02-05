Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

05.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:38
Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Kırşehir'de durdurulan yolcu otobüsünde, üst araması ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de durdurulan yolcu otobüsünde, üst araması ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Ankara-Kayseri kara yolunda kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, Malatya plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki yolcu M.A'nın üstünde ve çantasında arama yapan ekipler, 301 gram metamfetamin ve 2 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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