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Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üst aramasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, şehirlerarası otobüsteki bir yolcunun üst aramasında 2 kilo 500 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Kentte şehirlerarası yolcu otobüsünü durduran ekipler, bir yolcunun üst aramasında, 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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