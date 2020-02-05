Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
05.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:36
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Akçalar Mahallesi'nde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, K.K'nın el çantasında 1 kilogram 978 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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