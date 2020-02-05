Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı
Haberler » 3. Sayfa » Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı - Haberler

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

05.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:36
Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

'ta yolcu otobüsüyle seyahat ederek uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, ilçesi Akçalar Mahallesi'nde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapan jandarma ekipleri, K.K'nın el çantasında 1 kilogram 978 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler