Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

16.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:29
Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı yolcu otobüsündeki iki ayrı valizden toplam 4 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı yolcu otobüsündeki iki ayrı valizden toplam 4 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İki şüpheli, gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsü durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada, M.M. isimli yolcuya ait valizden 1 kilo 600 gram, E.E. isimli yolcuya ait valizden ise 2 kilo 550 gram olmak üzere 4 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.M. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. E.E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca, son iki gün içerisinde sokak satıcılarına yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda ise gözaltına alınan 4 şüphelinin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 236.41 gram eroin ve 45.32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilenlerden H.M.Ö ve F.C.K.T tutuklanırken, R.Ö ve H.Ç.'nin ise adli kontrol kararı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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