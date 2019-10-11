Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanınca gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanınca gözaltına alındı

Isparta'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüslerine yönelik yaptığı denetimlerde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 1 yolcu gözaltına alındı.

11.10.2019 12:15
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanınca gözaltına alındı

Isparta'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüslerine yönelik yaptığı denetimlerde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 1 yolcu gözaltına alındı.


Isparta'nın Gönen ilçesindeki Süleyman Demirel Havalimanı kavşağında yol kontrol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Durdurulan bir otobüste arama yapan jandarma, Ö.F.Ü. (27) isimli şahsın üzerinde 5.22 gram eroin maddesi ile enjektör ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.F.Ü.'nün gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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