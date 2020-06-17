Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı
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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı

BOLU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Foya' ile yapılan aramada T.Ç.'nin (61) poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı
17.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:23

BOLU'da, jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği 'Foya' ile yapılan aramada T.Ç.'nin (61) poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi. T.Ç. gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsündeki yolcunun uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Diyarbakır'dan İstanbul'a giden otobüs, TEM yolunun Bolu geçişinde durduruldu. Otobüste narkotik köpeği 'Foya' ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan T.Ç.'nin poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi. T.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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