Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmanın sonucunda olaya ilişkin şüphelinin M.S. olduğunu tespit eden ekipler, teknik takibe aldıkları şüphelinin seyahat ettiği otobüsü yol kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, şüphelinin çantasında 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA