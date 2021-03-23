Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

23.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:13
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu obüsünde yapılan aramada 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Adıyaman otobanı Kuzey çıkışı üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde hassas burunlu köpekle arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj kısmında bir yolcuya ait çantada 1 kilo 650 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Çantanın sahibi olan yolcu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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