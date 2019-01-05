Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde yedek şoför dinlenme kabinine gizlenmiş 10,3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki sürücü ve iki muavin gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli Gişeleri'nde uygulama yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden S.S. idaresindeki 42 KC 048 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Sürücünün şüpheli davranışlar sergilediğini gören ekipler, yolcuları indirerek detaylı arama için otobüsü emniyet müdürlüğü otoparkına çekti. Narkotik köpeği "Poyraz"ın da kullanıldığı aramalarda, yedek şoför dinlenme kabinine gizlenmiş 10,3 kilogram esrar bulundu.

Ele geçirilen esrar paketlerinin, narkotik köpeklerinin fark etmemesi için üzerlerinin gres yağı ve kahveyle kapatıldığı görüldü.

Ekipler, sürücü S.S. ve yedek sürücü R.K. ile muavinler M.T. ve R.P'yi gözaltına aldı. Yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

Kaynak: AA