Yolcu otobüsünde öğrencilerle ücret tartışması kamerada

03.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:37

Şile arasında sefer yapan özel bir şirkete ait otobüste öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. O anlar orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Şikayet üzerine, öğrencilerden tarifede yazılan ücretten fazlasını talep eden otobüs firması personeline 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan özel bir şirkete ait Üsküdar Şile arası sefer yapan yolcu otobüsünde öğrenciler ile otobüs görevlisi arasında ücret tartışması yaşandı. O anlar orada bulunan diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde otobüs personelinin öğrencilerle tartıştığı; personelin, fazla ücret ödemek istemeyen bir öğrenciyle kavga ettiği ve otobüsten inmesini istediği görülüyor. Öğrenciler, kendilerinden tarifede yazan ücretten fazlasını talep eden otobüs personeli hakkında şikayette bulundu. Öğrencilerden 7,65 lira olan öğrenci tarifesinden fazlasını talep eden otobüs firması personeline İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Halk Otobüsü Yönergesine göre 3.maddeden 200 bilet karşılığı para cezası uygulandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA