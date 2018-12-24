Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 39,14 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 39,14 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde İstanbul'dan Malatya yönüne giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan polisler, 39,14 gram metamfetamin buldu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA