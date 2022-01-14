YOLCU OTOBÜSÜNDE KAÇAK SİGARA VE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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YOLCU OTOBÜSÜNDE KAÇAK SİGARA VE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki aramada kaçak 5 bin 11 paket sigara ve içki ele geçirildi.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki aramada kaçak 5 bin 11 paket sigara ve içki ele geçirildi.

Çınar ilçesi Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, kaçak 5 bin 11 paket sigara, 14 cep telefonu ve 24'ü kutu, 2'si şişe içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE KAÇAK SİGARA VE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

YOLCU OTOBÜSÜNDE KAÇAK SİGARA VE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

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