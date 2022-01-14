YOLCU OTOBÜSÜNDE KAÇAK SİGARA VE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki aramada kaçak 5 bin 11 paket sigara ve içki ele geçirildi.

Çınar ilçesi Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, kaçak 5 bin 11 paket sigara, 14 cep telefonu ve 24'ü kutu, 2'si şişe içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.