Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Koyulhisar ilçesi Üçyol mevki Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerince icra edilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında İran istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, aracın bagaj kısmında valizler içerisinde 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

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