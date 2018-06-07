Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Koyulhisar ilçesi Üçyol mevki Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerince icra edilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında İran istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, aracın bagaj kısmında valizler içerisinde 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS