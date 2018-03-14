Yolcu Otobüsünde Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçti

Yolcu Otobüsünde Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçti

Samsun’da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan yolcu otobüsünde bin 360 paket kaçak sigara ve 22 şişe içki ele geçti.

Yolcu Otobüsünde Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçti

Samsun'da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan yolcu otobüsünde bin 360 paket kaçak sigara ve 22 şişe içki ele geçti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları Tiflis'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yaptıkları aramada bin 360 paket kaçak sigara ve 22 şişe viski ve votka ile 2,5 litre de dökme votka ele geçirdi. Olayla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan H.K. adli kadın gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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