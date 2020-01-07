Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.

07.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:44
Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

'da yolcu otobüsünde 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.

ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan S. A. E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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