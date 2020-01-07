Yolcu otobüsünde esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
Bolu'da yolcu otobüsünde 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.
07.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:44
Bolu'da yolcu otobüsünde 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan S. A. E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA