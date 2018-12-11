Yolcu Otobüsünde Esrar Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde 2 kilo 945 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovalı köyü mevkisinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında Diyarbakır'dan Amasya'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan jandarma ekipleri, bir yolcunun valizinde 2 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.