Yolcu otobüsünde, bavuldaki uyuşturucuları 'Daxo' buldu

KARS'ta, yolcu otobüsünde polis ekiplerince narkotik köpeği 'Daxo' ile yapılan aramada, bavuldaki 23,93 gram toz ve 5,53 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır kara yolundaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Otobüsün bagajından indirilen bavulları narkotik köpek 'Daxo' aradı. 'Daxo'nun tepki verdiği bavulu açan polisler, poşet içinde saklanan 23,93 gram toz ve 5,53 gram kubar esrar ele geçirdi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen İ.N. (48), savcılık talimatıyla gözaltına alındı.