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Yolcu otobüsünde bacağına sarılı eroinle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Yolcu otobüsünde bacağına sarılı eroinle yakalandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünde bulunan şüpheli bir yolcunun yapılan üst aramasında bacağına sarılı halde eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

SEYDİŞEHİR, KONYA (İHA) - - Yolcu otobüsünde bacağına sarılı eroinle yakalandı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünde bulunan şüpheli bir yolcunun yapılan üst aramasında bacağına sarılı halde eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu terminalinde uygulama yapan polis ekipleri, Antalya'dan gelen yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri yolculardan G.K.'nin üzerinde yaptıkları aramada bacağına sarılı halde 90 gram eroin ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü.

Yolcu otobüsünde bacağına sarılı eroinle yakalandı

Yolcu otobüsünde bacağına sarılı eroinle yakalandı

Yolcu otobüsünde bacağına sarılı eroinle yakalandı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Seydişehir, Konya, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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