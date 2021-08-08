Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otobüste 68 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otobüste 68 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Dilovası otoyol gişeler çıkışında durumundan şüphelenilen bir otobüs durduruldu. Otobüs içindeki 68 Afganistan uyruklu göçmen ve otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. isimli şahıslar düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. - KOCAELİ

Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başından vurulmuş halde bulunan Sude'nin erkek arkadaşını 'sağ el' detayı tutuklattı
Başından vurulmuş halde bulunan Sude'nin erkek arkadaşını "sağ el" detayı tutuklattı
Sevgilisinin babası ellerini ayaklarını bağlayıp minibüste cinsel istismarda bulundu! Mahkemenin tahliye kararı engelli genç kızı isyan ettirdi
Sevgilisinin babası ellerini ayaklarını bağlayıp minibüste cinsel istismarda bulundu! Mahkemenin tahliye kararı engelli genç kızı isyan ettirdi
Düğünde kesilmek üzere götürdüğü atları tır parkında ölüme tek etti
Düğünde kesilmek üzere götürdüğü atları tır parkında ölüme tek etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 12:35:36. #1.14#

title