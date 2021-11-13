YOLCU OTOBÜSÜNDE 6 KİLO 800 GRAM ESRARLA YAKALANDI

BOLU (DHA) - BOLU'da, polisin yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada çuvalın içerisinde bulunan 6 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, araçta yolculuk yapan Ö.Y. (20) gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan otobüste uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Otobüs, TEM Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bagajında narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Bagajda çuvalın içinde bulunan 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Esrar dolu çuvalın sahibi olduğu belirlenen otobüste yolculuk yapan Ö.Y. gözaltına alındı. Ö.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.