YOLCU OTOBÜSÜNDE 6 KİLO 800 GRAM ESRARLA YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YOLCU OTOBÜSÜNDE 6 KİLO 800 GRAM ESRARLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, polisin yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada çuvalın içerisinde bulunan 6 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, araçta yolculuk yapan Ö.Y. (20) gözaltına alındı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, polisin yolcu otobüsünün bagajında yaptığı aramada çuvalın içerisinde bulunan 6 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, araçta yolculuk yapan Ö.Y. (20) gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan otobüste uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Otobüs, TEM Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün içinde ve bagajında narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Bagajda çuvalın içinde bulunan 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Esrar dolu çuvalın sahibi olduğu belirlenen otobüste yolculuk yapan Ö.Y. gözaltına alındı. Ö.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE 6 KİLO 800 GRAM ESRARLA YAKALANDI

YOLCU OTOBÜSÜNDE 6 KİLO 800 GRAM ESRARLA YAKALANDI

YOLCU OTOBÜSÜNDE 6 KİLO 800 GRAM ESRARLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title