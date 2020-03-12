Yolcu otobüsünde 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu otobüsünde 6 kilo 500 gram eroin bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu otobüsünde 6 kilo 500 gram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor.

İlçenin Güzelsu Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrol çalışmaları sırasında yolcu otobüsü durduruldu.

Yapılan aramada, bir şüpheliye ait 2 çanta ve bir koliye gizlenmiş 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA