Yolcu otobüsünde 6,5 kilo eroin ele geçirildi VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 6,5 kilo eroin ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 6,5 kilo eroin ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, bir yolcuya ait 2 çanta ve 1 kolide, 6,5 kilo eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA