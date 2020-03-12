Yolcu otobüsünde 6,5 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 6,5 kilo eroin ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.
12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 6,5 kilo eroin ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi'nde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda, bir yolcuya ait 2 çanta ve 1 kolide, 6,5 kilo eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA